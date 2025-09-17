Appuntamento il 22 settembre in Largo Quaroni 13

Doc Italy inaugura la sua nuova “Casa delle Eccellenze” a Roma –

di Marco Di Marzio

Il 22 settembre 2025, in Largo Quaroni 13 a Roma, si terrà un nuovo importante evento per Doc Italy – Associazione di Eccellenze, un’incontro esclusivo dedicato ai membri del Circuito Doc Italy.

Dopo dodici anni di attività, successi e crescita, l’Associazione Nazionale Doc Italy, presieduta da Tiziana Sirna, compie un passo importante: nasce una nuova realtà, con nuovo logo, nuova sede e nuovi progetti, ma con la stessa missione di sempre, quella di promuovere e difendere il Made in Italy e i suoi grandi protagonisti.

La nuova sede, ribattezzata “Casa Doc Italy”, diventerà un punto di riferimento per chi rappresenta l’eccellenza italiana. Sarà uno spazio aperto ai soci e agli operatori di diversi settori, dove si potranno organizzare eventi, mostre, presentazioni di libri, contest, attività di formazione e iniziative di promozione. Un luogo che unisce arte, cultura, moda, spettacolo e food in un unico grande contenitore dedicato alla creatività e al talento.

La filosofia di Doc Italy rimane chiara: valorizzare ciò che rende unica l’Italia. Dall’agroalimentare al design, dalla musica al turismo, dall’artigianato alla moda, ogni settore avrà l’opportunità di trovare visibilità e sostegno. L’obiettivo è anche quello di creare connessioni e reti internazionali, favorire la nascita di collaborazioni e portare nel mondo il meglio della nostra tradizione.

L’Associazione lavorerà non solo per promuovere l’immagine dell’Italia all’estero, ma anche per sostenere concretamente imprese, professionisti e artisti. Ci saranno programmi di formazione, iniziative di networking, supporto per bandi nazionali e internazionali e attività di tutela contro la contraffazione.

Con questo nuovo progetto, Doc Italy vuole costruire un vero ponte tra l’Italia del fare e le istituzioni, unendo energie e passioni per rafforzare l’identità nazionale e dare voce a quelle realtà straordinarie, spesso poco conosciute, che rappresentano il cuore autentico del nostro Paese.