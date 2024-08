Auto si scontra con mezzo della nettezza urbana, perde la vita una donna

Questa mattina alle ore 05.44 la sala operativa del comando di roma ha inviato, in via trionfale 10156, la Squdra VF 8/A per un grave incidente stradale dove una autovettura si scontrava con un camion dell’Ama.

All’arrivo sul posto il personale interveniva per soccorrere i due occupanti all’interno dell’auto coinvolta, la conducente di 47 anni purtroppo risultava deceduta mentre il passeggero veniva consegnato al 118 in gravissime condizioni per il trasporto presso l’ospedale. Sul posto oltre al 118 le forze dell’ordine per i rilievi del caso.