Atto vandalico alla Palude di Torre Flavia: appello e riparazione lampo

Nella serata di martedì 12 agosto, un grave episodio ha colpito la Palude di Torre Flavia: un gruppo di ragazzini ha divelto la staccionata che separa l’area protetta dalla spiaggia. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto, con volti chiaramente riconoscibili. Corrado Battisti, responsabile della Riserva Naturale, ha denunciato l’accaduto lanciando un appello diretto agli autori: “Venite a riparare i danni che avete causato alla collettività, saremo clementi con voi.” Un invito che ha voluto coniugare fermezza e spirito educativo, ricordando che la Palude è un patrimonio di tutti.

Grazie all’intervento tempestivo, il danno è stato riparato già il giorno successivo, restituendo decoro e sicurezza al percorso. La vicenda, ripresa con intervista effettuata da Luigi Cicillini di Centro Mare Radio, riporta l’attenzione sull’importanza di proteggere un’oasi naturalistica di inestimabile valore, dove rispetto della natura e senso civico devono camminare insieme.