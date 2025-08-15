Cerveteri, ennesimo incendio in via Fosso di Fotignano

Provvidenziale anche l’intervento dei residenti della zona

Stamattina verso le 8:30 un nuovo incendio è divampato in via fosso di fotignano, già colpita la scorsa settimana da due incendi nello stesso giorno che avevano rischiato di coinvolgere anche alcune abitazioni e grazie al tempestivo intervento di vigili del fuoco e protezione civile si è potuto evitare il peggio.

Fortunatamente anche questa volta il tempestivo intervento di alcuni abitanti della zona che avvistate le delle fiamme hanno cercato, con dei mezzi di fortuna, di spegnere il fuoco che rapidamente si espandeva all’interno di un terreno.

Ancora una volta i residenti della zona chiedono che le forze dell’ordine siano più presenti sul territorio perché si sentono abbandonati da tutti e da tutto