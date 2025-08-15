Un ponte ideale tra passato e presente, capace di unire storia, religione e cultura popolare in un’unica festa

Ferragosto: dalle origini romane alla festa italiana per eccellenza

di Marco Di Marzio

Il 15 agosto, per milioni di italiani, significa vacanze, gite fuori porta e tavolate imbandite. Ma la storia del Ferragosto affonda le sue radici in tempi ben più antichi, quando l’Impero Romano celebrava la fine dei raccolti e la fertilità della terra.

L’origine del termine deriva dal latino Feriae Augusti, “il riposo di Augusto”, istituito dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. Queste festività cadevano in concomitanza con altre celebrazioni legate al ciclo agricolo, come i Consualia, e servivano a concedere un periodo di meritato riposo ai contadini e agli animali da lavoro dopo settimane di intensa attività nei campi.

Durante le Feriae Augusti, non mancavano corse di cavalli, festeggiamenti popolari e scambi di auguri. I lavoratori agricoli ricevevano doni dai padroni, in un’usanza che, nei secoli, si è trasformata nei piccoli regali e nei pranzi conviviali tipici del Ferragosto.

Con l’avvento del Cristianesimo, la festa pagana si sovrappose a una ricorrenza religiosa: l’Assunzione di Maria Vergine, proclamata dogma dalla Chiesa nel 1950 ma già celebrata nei secoli precedenti. Così il 15 agosto divenne una data simbolica che unisce tradizione e spiritualità.

In epoca fascista, a partire dagli anni ’20, il Ferragosto assunse anche una connotazione popolare e sociale: il regime organizzava i “treni popolari di Ferragosto”, biglietti a prezzo ridotto che permettevano alle classi meno abbienti di raggiungere località turistiche e balneari per una gita di un giorno.

Oggi, Ferragosto è sinonimo di estate italiana: città svuotate, spiagge affollate, grigliate, fuochi d’artificio e sagre di paese. È una tradizione che, pur adattandosi ai tempi moderni, conserva il suo nucleo originario: una pausa collettiva per celebrare il riposo, l’abbondanza e lo stare insieme.

Dal fasto imperiale alle scampagnate in famiglia, Ferragosto continua a essere un ponte ideale tra passato e presente, unendo storia, religione e cultura popolare in un’unica, inconfondibile festa.