Il Circolo PD di Cerveteri aderisce alla campagna lanciata dai Giovani democratici di Civitavecchia

Un gemellaggio tra Cerveteri e Gaza è la proposta del PD –

“Un Gemellaggio tra Cerveteri e Gaza: un gesto non solo simbolico, ma di vera vicinanza ad una popolazione privata di ogni diritto e colpita con disumanità, con fame e privazioni di beni di prima necessità, ben oltre la violenza della guerra. Per questo aderiamo alla proposta lanciata dai Giovani Democratici di Civitavecchia: un Gemellaggio tra le città e Gaza City”.

Lo rende noto una nota del Circolo PD di Cerveteri ‘Davide Sassoli’.

Una proposta a cui, in poche ore, hanno già aderito i circoli dei Giovani Democratici di Tivoli e di Palestrina, e i circoli Pd di Tivoli, Campagnano, Tolfa, Ladispoli, e, ora, Cerveteri.

La proposta lanciata dai GD di Civitavecchia ‘Un Gemellaggio per Gaza’ vuole promuovere, in ogni territorio del Paese, un impegno concreto di solidarietà e vicinanza al popolo palestinese, a partire da un gesto al tempo stesso simbolico, concreto e politico: il gemellaggio tra città.

“Ringraziamo i Giovani Democratici di Civitavecchia per questa iniziativa che, ancora una volta, intende ribadire la nostra solidarietà con la popolazione di Gaza” spiegano i dem di Cerveteri annunciando che “la proposta di gemellaggio sarà presto presentata in Consiglio Comunale, e andrà ad unirsi, rafforzandone il messaggio di pace, all’altra iniziativa presto in discussione: la mozione sul riconoscimento dello Stato di Palestina”.