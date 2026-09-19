Ponte di Ceri, conclusi gli interventi dei geologi. Il PD: «Ora servono tempi certi per i lavori»

Si registra un nuovo passo avanti nell’iter per la riqualificazione del ponte di Ceri, nel territorio di Cerveteri. Nella giornata di oggi i geologi hanno concluso gli interventi sul campo propedeutici alla realizzazione dell’opera.

A darne notizia è il Partito Democratico di Cerveteri, che in una nota definisce la conclusione delle attività un passaggio importante per Ceri e per il territorio.

Il PD locale sottolinea di aver seguito la vicenda attraverso il Circolo, il gruppo consiliare e il vicesindaco Riccardo Ferri, sollecitando l’Amministrazione comunale affinché l’iter procedesse.

Conclusa questa fase, l’attenzione si sposta ora sui prossimi passaggi amministrativi. In particolare, secondo quanto riferito dal Partito Democratico, sarà necessaria la modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, propedeutica al successivo affidamento dei lavori.

«Adesso, però, occorre accelerare – afferma il PD di Cerveteri –. Ci aspettiamo dall’Amministrazione comunale tempi rapidi e risposte concrete sulla modifica del Piano Triennale delle Opere Pubbliche».

Il partito evidenzia inoltre come l’iter si sia protratto a lungo e chiede un cronoprogramma più definito per arrivare alla realizzazione dell’intervento.

«I cittadini di Ceri e tutti coloro che quotidianamente percorrono quella strada hanno diritto a tempi certi e atti concreti», prosegue la nota.

Il Partito Democratico di Cerveteri annuncia infine che continuerà a seguire i prossimi passaggi fino alla conclusione dell’opera: «Sul ponte di Ceri è il momento dei fatti».