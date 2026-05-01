Atti Vandalici al Mattei, il Movimento 5 Stelle: “Solidarietà alla Preside”

“Il Movimento 5 Stelle di Cerveteri, venuto a conoscenza che, nella notte, ignoti si sono introdotti nei locali dell’ISIS Mattei di Cerveteri causando danni stimati in circa ventimila euro, imbrattando gli ambienti con simboli nazisti e frasi offensive a sfondo sessista rivolte alla dirigente scolastica, oltre a vandalizzare il murale realizzato dagli studenti con disabilità, esprime una condanna netta e senza attenuanti.

Come M5S esprimiamo piena solidarietà a tutta la comunità scolastica, con particolare vicinanza alla Dirigente, colpita anche in quanto donna, e agli studenti autori del murale, bersaglio di un gesto tanto vile quanto significativo nella sua gravità.

Tra le scritte rinvenute compare la frase “la scuola è nostra”. È vero: la scuola è di tutti. Proprio per questo dovrebbe essere rispettata e tutelata come bene comune. È il luogo della crescita, dell’inclusione, del confronto civile. Chi la deturpa dimostra non solo disprezzo per le istituzioni, ma anche una profonda ignoranza dei valori democratici e della storia che ha reso possibile una scuola pubblica aperta a tutti.

Non possiamo dimenticare che diritti oggi considerati fondamentali sono il risultato di battaglie lunghe e difficili, che hanno portato il nostro Paese fuori da uno dei periodi più bui della sua storia. Atti come questi rappresentano un segnale preoccupante che va contrastato con fermezza, cultura e partecipazione.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché i responsabili vengano individuati al più presto e chiamati a rispondere delle proprie azioni. Allo stesso tempo, riteniamo fondamentale rafforzare il ruolo educativo della scuola e della comunità, affinché episodi simili non trovino più spazio.

Il Movimento 5 Stelle di Cerveteri rinnova il proprio sostegno a studenti, insegnanti e famiglie, ribadendo l’importanza di difendere ogni giorno i valori di rispetto, inclusione e legalità.