Attenzione alla truffa del SMS che chiede di richiamare urgentemente il CUP

L’SMS chiede di richiamare, al numero 843xxxxx, un fantomatico Centro Unico Primario (CUP)

Una nuova truffa telefonica sta colpendo in questo periodo gli Italiani. Un SMS dall’aspetto formale dice: “Si prega di contattare con urgenza i nostri uffici CUP Centro Unico primario, al numero 843xxxxx per importanti comunicazioni che la riguardano“.

Il numero da chiamare varia ogni volta. L’SMS è molto insidioso perchè genera una naturale preoccupazione in chi lo legge. Infatti gioca sull’acronimo CUP che, per tutti, è il Centro Unico Prenotazioni. Quello con cui facciamo le prenotazioni per gli esami e le visite mediche.

Invece è un numero truffaldino. Che varia di volta in volta. Un numero telefonico a pagamento a tariffa speciale. Se si chiama, si sentirà una musichetta e, nel frattempo, l’utente subisce un addebito immediato di diversi euro al minuto. E rischia di vedersi ripulito il credito anche restando in linea solo pochi secondi.

Quindi fate attenzione. Non richiamate per nessuna ragione questo numero.