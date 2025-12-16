Il capolavoro di Dario Argento torna sul grande schermo con la colonna sonora eseguita dal vivo

Claudio Simonetti’s Goblin celebrano i 50 anni di Profondo Rosso al Teatro Italia di Roma –

Un evento unico e irripetibile arriva al Teatro Italia di Roma, una delle location più affascinanti e suggestive della Capitale: Claudio Simonetti’s Goblin celebrano il capolavoro di Dario Argento con un’esperienza sonora e visiva senza precedenti.

A cinquant’anni dall’uscita del film che ha segnato la storia del cinema e della musica, il pubblico rivivrà l’intensità delle atmosfere oscure e magnetiche di Profondo Rosso, accompagnato dal vivo dalle inconfondibili sonorità dei Goblin, guidati dal Maestro Claudio Simonetti.

La proiezione del film si intreccerà con l’esecuzione della leggendaria colonna sonora, trasformando la sala del Teatro Italia in un viaggio ipnotico tra immagini e musica. Un rito collettivo, dove arte, emozione e memoria si fondono in un’esperienza che farà vibrare ogni spettatore.

Dopo la proiezione del film la band eseguirà un greatest hits delle colonne sonore da loro composte, che li ha resi celebri a livello internazionale.

Teatro Italia – Via Bari, Roma

Claudio Simonetti’s Goblin in concerto / Live Soundtrack Experience

50 anni di Profondo Rosso

Prevendita su circuito DICE

Un anniversario storico, in una cornice straordinaria, per celebrare una leggenda del cinema e della musica. Un appuntamento imperdibile per i cultori del rock progressivo, del cinema horror e di chi vuole vivere un evento che resterà inciso nella memoria.