Atletica Cerveteri, ottimi piazzamenti e convocazione di Andrea Scalella al Club Lazio

Cecchina “Trofeo di Primavera” buoni i risultati dei ragazzi di Cerveteri

Si è svolta a Cecchina (Roma) sabato scorso la manifestazione di apertura della nuova stagione agonistica Outdoor 2024, denominata “Trofeo di Primavera”, organizzata dal comitato provinciale Fidal Roma Sud e dalla locale società di atletica.

Per i ragazzi di Cerveteri è stata una lunghissima giornata di atletica, tanti podi con l’acuto di Lombardi Raniero 2 nei 600 in 1’27.52 ed il 5° posto di Alessio Fantini 1’30.70 entrambi del 2010. Nei 300 m arriva il personale di Giulia Buccella 42.03 terza al traguardo ed il quarto posto per veronica Lombardi 42.16. Nei 60 m categoria ragazze, terzo posto per Matilde Silvestri 8.79. Nei 300 m personali per Marco Restuccia, Ussia Massimo, Gabriele Di Napoli, Emanuele De Simone. Nei 600 m cadette buona prova per Sveva Giovanetti e di Torrisi Massimo nei 600 cadetti. Nel mille terzo gradino del podio per Andrea Scalella 2’ 37.05 e buona prova per Emanuele Curci 2’44.05, nella gara degli 80 m personali per Dario Todaro (cadetto) 10.81 buona prova per Roger Cuciniello e Omar Aboujid 10.90. un 10 e lode per tutti i piccoli etruschi presenti Elia Torrisi, Nicholas Bruti, Zoe Lucidi e Tancredi Fallica.

Le belle notizie non finiscono qui perché il giovane atleta Andrea Scalella è stato convocato al club Lazio presso l’impianto delle fiamme gialle per il 7 aprile.