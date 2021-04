Share Pin 1 Condivisioni

Per l’assessore regionale alla Sanità necessario rivedere l’età dopo i pronunciamenti di Ema e Fda

Astrazeneca e J&J, D’Amato: “Opportuno che Aifa riveda raccomandazioni sull’età”

“Dopo i pronunciamenti di EMA sul vaccino Astrazeneca e di FDA sul vaccino mono dose Johnson&Johnson è opportuno che AIFA riveda le raccomandazioni sulle età”.

A dirlo è stato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato.

“Questo aspetto è di grandissima importanza per velocizzare la campagna vaccinale. Quali dati ha in più AIFA per non uniformarsi alle indicazioni di EMA e FDA e perché dobbiamo rallentare la campagna di vaccinazione con le limitazioni di età?”.

