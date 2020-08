AspassoBike: biciclette per anziani e persone disabili

Share Pin 1 Condivisioni

Aspassobike è in tour su tutto il territorio nazionale

Sono Alberto Franceschini titolare della AspassoBike.

Siamo importatori e distributori per l’Italia della ditta olandese VanRaam, leader nella produzione di biciclette per il trasporto di persone con vari tipi di disabilità le quali permettono a tutti una mobilità sociale, ecologica, sostenibile e divertente. Riteniamo che la bicicletta sia lo strumento che i cittadini e le amministrazioni hanno a disposizione per rispondere alle sfide del nuovo millennio, perché riesce a coniugare velocità di spostamento, adattabilità, efficienza energetica, infrastrutture leggere e costi di manutenzione contenuti in un solo mezzo di trasporto. Gli anni ’20 che si aprono oggi non potranno che essere il decennio della bicicletta!

In questo periodo ASPASSOBIKE è in TOUR su tutto il territorio nazionale per far conoscere e sperimentare, al più alto numero di persone, questo innovativo e tecnologicamente avanzato strumento di trasporto per il mondo della disabilità. Toccheremo tante città nel periodo che va da Giugno a Settembre.











Vi scriviamo questa mail per invitarvi ufficialmente alla presentazione dei nostri mezzi Sabato 5 Settembre alle ore 17,00 a Civitavecchia presso il Circolo Sportivo “Alfio Flores” in Largo Marco Galli nr.8. Saremo ospiti delle associazioni SSD Nuotatori Civitavecchiesi e SSD Nuoto e Canottaggio Civitavecchia; tutte le persone disabili che vorranno partecipare potranno accedere gratuitamente al Circolo e usufruire liberamente della piscina.

Crediamo sia importante che tutti conoscano il nostro progetto di mobilità sociale. Sempre più realtà si stanno avvicinando al mondo rivoluzionario di ASPASSOBIKE, scelgono le nostre biciclette per disabili e trasformano in realtà qualcosa che prima sembrava un’utopia: “il vento in faccia è un diritto di tutti”.

I nostri modelli di punta sono:

Veloplus: studiata per accompagnare persone disabili in bicicletta senza doverli spostare dalla loro carrozzina

Opair: bicicletta con carrozzina incorporata e separabile

Fun2Go: tandem affiancato per disabili psicomotori, ipovedenti e autistici.

Chat: bicicletta per il trasporto di anziani

Tutte le nostre biciclette sono completamente personalizzabili e a pedalata assistita.

Sono inoltre tutte presenti sul MEPA.

Grazie alla collaborazione con Dynamo, il modello Veloplus di Aspasso ha iniziato ad essere noleggiabile a Bologna presso la prima Velostazione d’Italia;

oggi è noleggiabile in tante altre città: Senigallia (AN), Monfalcone (GO), Imperia, Auronzo di Cadore (BL), Bergamo, Isola di Albarella (RO).

A Pesaro, con il progetto BiciAmica, è messa gratuitamente a disposizione delle persone in carrozzina direttamente dal Comune.

Alberto Franceschini