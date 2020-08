Share Pin 12 Condivisioni

L’evento si svolgerà con presenza del Consigliere regionale Lazio Daniele Giannini

Più sicurezza, Lega Cerveteri: “lunedì 31 agosto, dalle ore 16:00, sit-in al Granarone” – A Cerveteri, presso il Granarone, in Via Francesco Rosati, Lunedì 31 agosto 2020 alle ore 16.00 sarà organizzato dalla Lega – Salvini Premier – Cerveteri un sit-in per la questione sicurezza. L’evento si svolgerà con presenza del Consigliere regionale Lazio Daniele Giannini, per sollecitare – secondo gli organizzatori – un immediato intervento dell’amministrazione al fine di interrompere i numerosi furti e rapine avvenute nel nostro territorio a danno dei cittadini inermi. L’occasione – sempre secondo i rappresentanti del Partito di Matteo Salvini – sarà anche quella per rivolgere una pubblica richiesta alle Istituzioni competenti affinché siano potenziati gli organici delle forze dell’ordine insufficienti nel numero, per coprire il vasto territorio cerite.