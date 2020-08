Share Pin 3 Condivisioni

Il COVID-19 ha fatto saltare l’edizione 2020 della Sagra dell’UVA

Cerveteri, Zito: “Sarebbe stato il weekend della sagra. Bello se ristoranti e negozi dedicassero spazio ai nostri vini”

Oggi si sarebbe dovuta aprire la 59^ Edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti. Un rito. Una tradizione. L’identità che il Covid-19 ha cercato di mettere in discussione. Non ci saranno festeggiamenti ma penso sia importante ricordarla comunque. Per ringraziare i viticoltori e i produttori del territorio che continuano il loro lavoro con passione e sacrificio cerchiamo di bere i vini locali.



Sarebbe bello che ogni bar, ogni ristorante, ogni negozio quest’anno dedicasse uno spazio ai nostri vini. Un piccolo corner di degustazione o una pagina in più sulla carta dei vini.

Giuseppe Zito