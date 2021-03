Share Pin 5 Condivisioni

Asl Roma 4, il saluto di Quintavalle: da oggi dirigerà il Policlinico Tor Vergata –

Condividiamo la lettera di saluto del direttore Giuseppe Quintavalle che oggi ha iniziato il suo nuovo mandato presso il Policlinico Tor Vergata. Lo rende noto Asl Roma 4 attraverso il proprio profilo social.

Questo il testo:

“Carissimi, scrivere queste parole per me non è semplice. Mi rivolgo agli amici, ai sindaci e alle associazioni del territorio, ai colleghi, agli utenti, agli operatori sanitari, amministrativi e tecnici della Asl, come uomo, più che come direttore generale. Questi anni presso la Asl Roma 4 sono stati un’esperienza formativa e umana che porterò sempre con me. Le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso mi hanno reso fiero, ogni giorno, nonostante io abbia preteso tanto, per il bene dell’azienda e della comunità. Abbiamo lavorato duro, soprattutto nell’ultimo anno abbiamo dimostrato il coraggio e la tempra di chi non si arrende neanche in momenti di totale sconforto. Tutto questo, la dedizione e le mani che si sono tese insieme per il bene comune, sono cose che non si possono dimenticare. E’ vero che me ne sto andando, verso una nuova avventura dove non so cosa mi aspetta. E’ difficile, tanto salutarvi. Non è come quando sono arrivato qui anni fa…perché so cosa lascio, conosco il valore delle persone che oggi sto salutando. Vorrei che queste mie parole di saluto arrivassero a ognuno di voi, indistintamente, ai collaboratori più cari ma anche a chi ho incontrato per caso per le scale di uno dei nostri ambulatori più lontani dalla sede centrale. Perché la Asl Roma 4 è e deve rimanere unita e valente anche dopo il mio mandato. E’ una promessa che vorrei strapparvi, proprio ora che ho un nuovo compito da portare avanti. Siate sempre forti e uniti come lo siamo stati insieme. Mi mancherà tanto la familiarità che negli anni abbiamo preso l’un l’altro rendendo più semplici anche gli ostacoli apparentemente insormontabili. E’ stata un’irripetibile esperienza umana e per questo voglio dirvi grazie. Grazie di cuore.”

Giuseppe Quintavalle