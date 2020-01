Condividi Pin 0 Condivisioni

Asl Roma 4: grande successo per la settimana della prevenzione in rosa

Nella settimana dal 20 al 24 gennaio 2020 sono state offerte 90 ore di ambulatorio su tutti e quattro i distretti,di cui 35 ore pomeridiane per le donne lavoratrici e pendolari.

L’accesso senza appuntamento ha permesso a tante donne di poter aderire al Programma,l’evento ha avuto una enorme eco, tanto da mobilitare un migliaio di donne.

Sono stati effettuati 400 prelievi,sono stati presi 200 appuntamenti per le prossime settimane,ed effettuato il front office informativo a 300 donne.

Per le donne che avevano già aderito al Programma negli anni precedenti,è stato un momento informativo utile per capire di essere già inserite in un programma di prevenzione , per ricordare le date degli inviti futuri e porre domande di chiarimento ai professionisti in campo.

L’evento è stato realizzato dalle ostetriche territoriali,dalle giovani ostetriche a contratto, dalle infermiere,dal personale del call center/coordinamento, dall’ufficio comunicazione/stampa,da tutte le figure collaboranti allo Screeninge prima di tutti dalle donne che sono state le vere protagoniste!

L’offerta promossa dalla Asl Roma 4 continua con l’accesso libero al Consultorio di Bracciano, tutte le mattine tranne il mercoledì,per tutta la durata dell’offerta dello Screening mammografico programmato ad oggi fino al 6 marzo per le donne da 25 a 64 anni.