Asl Roma 4, concessa per il terzo anno consecutivo agevolazione del Premio Inail –

La notizia era già stata data questa estate. Alla Asl Roma 4 è stato concesso per il terzo anno consecutivo la riduzione del 5% del Premio Inail grazie alle procedure di sicurezza attivate a alla diminuzione del rischio nei luoghi di lavoro.

L’agevolazione è stata concessa grazie a un gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa Donatella D’Andrea. Per piegare bene cosa significa e perché questo traguardo è così importante per la Asl Roma 4, abbiamo chiesto alla consulente Dott.ssa Donatella D’Andrea che ha curato il progetto, di spiegarci l’importanza di questo risultato, e come si fa per ottenerlo.

Nel 2016 l’Azienda sanitaria aveva approvato l’adozione del regolamento aziendale su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l’istituzione di una figura ODP (Organismo Di Vigilanza)

Individuato l’organismo di vigilanza, questo è addetto alle verifica relativa all’adeguatezza e all’effettiva applicazione del modello di organizzazione e gestione di controllo. In base ad un preciso Decreto Ministeriale, l’Inail premia con uno sconto denominato”oscillazione per prevenzione” ossia con la riduzione del tasso del premio applicabile, tutte quelle aziende che attuano interventi come l’implementazione del sistema di gestione per il miglioramento delle condizioni di sicurezze e igiene dei luoghi di lavoro in aggiunta a quelli obbligatori previsti dal Decreto 81 per tutti i luoghi di lavoro.

L’Asl Roma 4 ha applicato tutto questo e La Regione Lazio ha adottato la proposta di programmi operativi a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro da disavanzi sanitari e quindi anche l’intervento per la prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro.

In questo modo si ha una migliore gestione della salute e della sicurezza sul lavoro come parte integrante della gestione generale dell’azienda, e si ha una riduzione progressiva dei costi di sicurezza nei luoghi di lavoro accedendo alla riduzione del premio Inail, e inoltre l’azienda ha la possibilità di minimizzare i rischi ai quali possono essere esposti i dipendenti o soggetti terzi, anche in condizioni di emergenza come è accaduto per l’emergenza Covid che stiamo ancora vivendo.

La Asl Roma 4 dal 2017 ad oggi ha avuto questa riduzione del premio che ha visto un importante sconto sul pagamento dello stesso.

“Un risultato importante per la nostra azienda, che si impegna nel raggiungere obiettivi di sicurezza e comfort per lavoratori e utenti ogni giorno” dichiara il Direttore Generale Quintavalle.