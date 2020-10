“Partecipare per ripartire insieme”: il Partito Democratico di Ladispoli si apre al territorio

Share Pin 1 Condivisioni

Il Partito Democratico di Ladispoli si apre al territorio

“Partecipare per ripartire insieme”: il Partito Democratico di Ladispoli vuole aprirsi al territorio, rilanciando la propria presenza e azione politica in città, attraverso l’organizzazione dell’Assemblea degli Iscritti 2019/2020 che sarà in programma il prossimo sabato 17 ottobre 2020, alle ore 17:00, su piattaforma Zoom.

In ottemperanza alle normative del DPCM in materia di contrasto al contagio da Covid-19, pur esprimendo la volontà di intavolare un confronto vero con le persone, nel massimo del rigore e del rispetto delle regole ordinarie e straordinarie, l’Assemblea del PD Ladispoli questa volta si svolgerà a distanza e con metodo telematico.

Per partecipare non è necessario scaricare alcuna applicazione sul telefono o sul computer, ma dalle ore 17 in poi basta cliccare il seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81208563576.

Se l’operazione verrà compiuta da cellulare ci si troverà davanti una schermata con l’immagine personale e si dovrà cliccare in basso a sinistra nella sezione “Chiama su Internet”, qualche secondo di attesa e si è in assemblea. Se invece l’operazione sarà eseguita da computer, ci si ritroverà in una pagina internet e dopo pochi istanti si è presenti all’incontro. In entrambi i casi se il sistema informatico chiederà di inserire il proprio nome sarà necessario immettere Nome e Cognome. In caso di difficoltà contattare il numero +393480694456, risponderà personale autorizzato dalla segreteria provinciale per l’opportuno aiuto.

In collegamento saranno presenti Rocco Maugliani, Segretario PD della Provincia di Roma e Silvia Marongiu, neo Segretaria del Circolo PD Ladispoli; modera Annamaria Abbafati, membro della Segreteria PD della Provincia di Roma. Alla manifestazione potranno prendere la parola iscritti, simpatizzanti, cittadini, rappresentanti delle associazioni e delle forze politiche del territorio, consiglieri comunali e regionali.

L’evento, pur in calendario in un periodo caratterizzato da emergenza di tipo sanitario con tutte le ricadute a livello sociale ed economico conosciute, arriva in un momento molto importante del Partito, sia a livello generale con gli ultimi successi ottenuti alle elezioni regionali e amministrative, sia a livello locale con l’elezione da poche settimane a segretaria di Silvia Marongiu, donna capace di dare rinnovato spirito di iniziativa politica a tutto il PD cittadino.

A cornice delle considerazioni positive suscitate dalle circostanze vissute in questi giorni il compimento dei 13 anni di vita in Italia del Partito Democratico, nato proprio il 14 ottobre del 2007 con l’indizione delle elezioni primarie che videro l’elezione a primo Segretario di Valter Veltroni. Anni in cui si sono potute scrivere pagine importanti della storia repubblicana, concepite pensando al futuro con la filosofia dell’ottimismo.

Un’assemblea pensata “per ripartire” ma concepita anche con lo spirito di “non restare soli”, con il fine cioè di creare azione politica traendo forza dall’insieme e non solamente dal singolo. La manifestazione cadrà infatti nel pieno della campagna tesseramento 2020 (che si concluderà nella sua prima fase il 20 ottobre); occasione per rafforzare il legame tra il Partito e tutte le persone desiderosa di partecipare attivamente alla definizione e allo svolgimento dello sviluppo della città e della sua società.

Tutti i cittadini dunque sono invitati a partecipare a questo giorno di democrazia e qualora lo vogliano anche di iscriversi al Partito Democratico, per dare vita ad un cammino che non lascia indietro nessuno.