L’assessore Milani: “La città è pronta ad ospitare l’evento”

“La tappa del giro d’Italia di ciclocross a Ladispoli sarà trasmessa sabato su Rai 3”

Mancano ormai poche ore alla terza tappa del Giro d’Italia di Ciclocross che si terrà a Ladispoli domenica 18 ottobre e sale la febbre dell’attesa.

“Abbiamo avuto poco tempo per preparare un’accoglienza degna di questo appuntamento, ma tutto è ormai a posto – dichiara l’Assessore allo Sport Marco Milani – sabato, nella conferenza stampa nazionale, daremo gli ultimi dettagli.

Saranno attuati controlli e vigilanza per garantire il rispetto delle norme anti-Covid, mentre dal punto di vista sportivo ho potuto constatare che l’organizzazione è davvero preparatissima, coadiuvata dal Team Bike Terenzi del patron Claudio Terenzi e la collaborazione della Village Bike di Nico Trogu.

È una grande opportunità per Ladispoli e per rilanciare le nostre attività commerciali, nel progetto intrapreso da tre anni, di destagionalizzare gli eventi e accendere i riflettori su Ladispoli in ogni periodo dell’anno.Ancora una volta la nostra città è in primo piano (la corsa andrà su RAI3) ed è la conferma che Cultura e Sport svolgono in quest’ambito un ruolo fondamentale.”