Personale da assegnare alla ASL RM4, RM5 e RM6

ASL Rm4, indetto concorso per 11 posti da Dirigente Amministrativo

E’ stato indetto dalla ASL RM4 come capofila un concorso pubblico per Titoli ed Esami, per la copertura di n. 11 posti di Dirigente Amministrativo, da assegnare alla ASL Roma 4, ASL Roma 5 e ASL Roma 6. Le domande vanno presentate sulla piattaforma online: CONCORSI ASL Roma 6

Il concorso è reperibile nel BURL n. 6 del 19/01/2021 – Concorso Pubblico Dirigente Amministrativo inserito il 21/01/2021

“Si comunica che tutte le procedure concorsuali in calendario . recit il bando – già convocate e per cui risulta pubblicato il diario delle prove, verranno regolarmente espletate presso il Palazzetto dello Sport “S. Bandinelli”, Via Ariana n. 68 in Velletri”.

“Si comunica – si legge sempre nel bando – che le graduatorie, sia di concorsi sia di avvisi pubblici, approvate da questa Azienda ASL Roma 6, in ottemperanza al disposto della Regione Lazio, giusta nota prot.U0223008 del 13.03.2020, potranno essere utilizzate da altre Aziende ed Enti del S.S.R., al fine di fronteggiare l’emergenza in atto COVID – 19”.