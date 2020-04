Condividi Pin 1 Condivisioni

ASL RM4, con i due presidi di Campagnano conclusa la sanificazione effettuata nel Distretto – la nota della ASL:

“Si è conclusa la sanificazione effettuata oggi nel Distretto 4 con i due presidi di Campagnano. (questa mattina sanificate le strutture di Capena)

Ogni giorno vengono eseguite procedure di sanificazione attraverso questo piccolo ed efficientissimo robot.

Grazie a questo apparecchio abbiamo un eccellente livello di sanificazione per la tutela sia dei pazienti sia per gli operatori che entrano a contatto con le superfici.

Il robot che vediamo in foto è in dotazione alla Asl Roma 4 già da tempo, e viene utilizzato quando si viene in contatto anche con altre malattie infettive, sono solo Covid, ma anche la meningite, TBC o sospetti di patologie infettive. E’ un apparecchio che viene utilizzato già da tempo presso la nostra azienda”.