Due pazienti sono in terapia intensiva

Bambino Gesù, sono 8 i bambini ricoverati nel centro Covid di Palidoro

Sono 8 i bambini e 6 genitori ricoverati nel Centro Covid di Palidoro. Due pazienti stabili in terapia intensiva, con riduzione della febbre a seguito di trattamento. Programmata attività di follow up in Day hospital per i bambini finora dimessi per controllare a distanza di tempo le condizioni di salute