ASL RM4, attivo un numero per le donne in dolce attesa

ASL RM4, attivo un numero per le donne

In questo difficile momento l’U.O.C. di Ostetricia e ginecologia del Punto Nascita della ASL ROMA 4 è vicina alle gestanti e alle loro famiglie. E’ importante recarsi in ospedale solo in caso di effettiva necessità, per la vostra sicurezza.

Il Punto Nascita mette a disposizione un numero telefonico attivo h.24 che le gestanti possono chiamare prima di andare al Pronto Soccorso o per avere informazioni e chiarimenti per eventuali dubbi.

Il numero è attivo h.24 0766591302