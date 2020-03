Condividi Pin 3 Condivisioni

Il leader di Italia Viva Matto Renzi: ”Una soluzione che potrebbe contrastare l’emergenza”

Coronavirus, ”Serve legge per monitorare gli spostamenti da cellulare”

Nelle ultime ore il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha proposto in una diretta Facebook la possibilità di ridurre gli spostamenti delle persone, tracciando i movimenti dal proprio cellulare. Una soluzione che potrebbe riscontrare fattori positivi per contrastare l’emergenza del Coronavirus e per far rispettare ancora di più la norma di rimanere a casa.

In teoria, secondo Renzi si dovrebbe prendere l’esempio dalla Corea, ed attuare la tracciatura degli spostamenti anche in Italia. D’accordo, anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, secondo il quale si potrebbe mettere a freno la diffusione del covid-19. Ma, per Zaia c’è un problema di fondo, che è la privacy. Soltanto un provvedimento può far scattare l’attività.