Asili nido a Cerveteri e Cerenova, 100 nuovi posti ancora nel limbo: l’opposizione chiede date certe e trasparenza

Riceviamo e pubblichiamo

ASILI NIDO DI CERVETERI E CERENOVA, M5S, CITTÀ FUTURA ANNO ZERO E SINISTRA ITALIANA: “SERVONO RISPOSTE, NON SILENZI. LE FAMIGLIE HANNO DIRITTO DI SAPERE QUANDO APRIRANNO”

Circa 100 nuovi posti per la prima infanzia, risorse pubbliche e finanziamenti PNRR: chiediamo all’Amministrazione trasparenza sui lavori e date certe per l’apertura.

Il Movimento 5 Stelle Cerveteri, Città Futura Anno Zero e Sinistra Italiana Cerveteri hanno presentato una richiesta formale di chiarimenti all’Amministrazione comunale sullo stato dei lavori dei due nuovi asili nido in corso di realizzazione a Cerenova e nel capoluogo.

Si tratta di due opere di grande importanza per la nostra comunità. Il nuovo asilo di Cerenova, con un investimento previsto di circa 1,2 milioni di euro, dovrebbe garantire circa 40 posti, mentre quello nel capoluogo, in Via degli Angeli Ceretani, già indicata negli atti progettuali come Via Passo di Palo, dovrebbe accogliere circa 60 bambini.

Parliamo quindi di circa 100 nuovi posti nei servizi per la prima infanzia, attesi da tante famiglie di Cerveteri.

Proprio per questo riteniamo che oggi non sia più sufficiente parlare genericamente di “lavori in corso”.

I cittadini devono sapere a che punto sono realmente i cantieri, quanto è stato speso, se ci sono stati ritardi o modifiche e, soprattutto, quando i bambini potranno effettivamente entrare nei nuovi asili.

Una domanda che in Consiglio comunale non ha ancora ricevuto risposta

La questione dell’asilo di Cerenova era già stata portata all’attenzione del Consiglio comunale attraverso un’interrogazione della consigliera Laura Mundula di Città Futura Anno Zero, discussa nella seduta del 24 marzo 2026, sullo stato di avanzamento dei lavori e sui tempi di apertura.

Ma la questione non si è fermata lì.

L’interrogazione è stata ripresentata anche nell’ultimo Consiglio comunale.

Tuttavia, secondo quanto accaduto in aula, l’uscita della Sindaca, dell’assessore competente e di parte dei consiglieri di maggioranza ha impedito la lettura dell’interrogazione e, di conseguenza, la relativa discussione e risposta da parte dell’Amministrazione.

Riteniamo che questo episodio renda ancora più urgente un chiarimento pubblico.

Non entriamo nel merito delle motivazioni che hanno determinato l’uscita dall’aula, ma riteniamo politicamente rilevante che una questione che riguarda risorse pubbliche, opere finanziate anche attraverso il PNRR e un servizio essenziale per le famiglie non abbia potuto trovare in quella sede una risposta istituzionale.

Le domande restano sul tavolo. E sono domande legittime dei cittadini.

Vogliamo sapere tempi, costi e stato reale dei lavori

Per entrambi gli interventi abbiamo quindi chiesto all’Amministrazione di chiarire:

– lo stato effettivo di avanzamento dei lavori e la percentuale di realizzazione raggiunta;

– la data prevista per la conclusione dei cantieri;

– l’eventuale presenza di proroghe, sospensioni o ritardi;

– eventuali varianti progettuali o modifiche contrattuali;

– l’importo aggiornato delle opere e le somme già liquidate alle imprese;

– eventuali criticità tecniche, amministrative o finanziarie;

– quali collaudi, certificazioni, autorizzazioni e altri adempimenti siano ancora necessari;

– soprattutto, la data prevista per l’apertura dei due asili e per l’effettivo ingresso dei bambini.

Su quest’ultimo punto vogliamo essere particolarmente chiari:

le famiglie non hanno bisogno di nuove previsioni generiche, ma di date certe e di un cronoprogramma credibile.

Circa 100 posti non possono rimanere solo sulla carta

Un asilo nido non è soltanto un’opera pubblica.

È un servizio che incide direttamente sulla vita delle famiglie, sulla possibilità di conciliare lavoro e genitorialità e sulle opportunità educative dei bambini.

Per questo quei circa 100 nuovi posti devono diventare posti realmente disponibili, non rimanere soltanto numeri inseriti nei progetti e nei comunicati.

Chiediamo inoltre che la documentazione relativa ai due interventi venga resa facilmente accessibile attraverso i canali istituzionali del Comune, così che i cittadini possano verificare direttamente stato dei lavori, tempi, costi ed eventuali modifiche intervenute.

Quando vengono utilizzate risorse pubbliche, l’Amministrazione ha il dovere di rendere conto ai cittadini.

E quando si parla di servizi essenziali per le famiglie, questo dovere è ancora più importante.

Per questo Movimento 5 Stelle Cerveteri, Città Futura Anno Zero e Sinistra Italiana Cerveteri chiedono risposte puntuali, documentate e pubbliche.

Non chiediamo annunci. Chiediamo di sapere dove siamo oggi e quando i cancelli dei due nuovi asili potranno finalmente aprirsi alle famiglie di Cerveteri.

Movimento 5 Stelle Cerveteri

Città Futura Anno Zero

Sinistra Italiana Cerveteri