Arriva il caldo africano sull’Italia, previsti picchi oltre i 40 C°-

L’imminente ondata di caldo africano sta per raggiungere l’Italia, previsti aumenti delle temperature fino a 40°C, in alcune zone interne di Sardegna e Sicilia si potranno toccare valori tra 42° e 44 ° C. Sarà interessato quasi tutto il paese, l’innalzamento delle temperature sarà graduale si inizierà martedì, quando si registreranno picchi di 34 C° , per arrivare giovedì e venerdì a 44 C°. Il nord rimarrà un po’ più ai margini dall’ondata di caldo, con alcuni temporali tra giovedì e venerdì, in particolare al Nordovest il caldo non sarà così accentuato ma l’afa piuttosto accentuata.

Sono 12 le regioni in Italia a rischio siccità, quarti nell’unione europea per stress idrico, con una perdita di oltre il 50% della perdita delle risorse idriche, parlare di riscaldamento globale è doveroso, non si può continuare a nascondere la testa sotto la sabbia, la causa sono le emissioni umane di gas serra a far avanzare questi fenomeni.