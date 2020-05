Arrestati due pusher di Cerveteri e Ladispoli

Condividi Pin 26 Condivisioni

Si tratta di un cittadino serbo e di un romeno. Operazione dei Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, nel corso dei servizi finalizzati alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti lo spaccio di droga, hanno arrestato due persone – di cui una minorenne – con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia, con la collaborazione dei militari della Stazione di Civitavecchia Porto, hanno controllato un cittadino serbo di 35 anni, da tempo residente a Cerveteri, che si trovava al volante della propria auto. Durante l’ispezione del veicolo, i Carabinieri lo hanno trovato in possesso di 25 grammi di cocaina, suddivisi in singole dosi. La droga è stata sequestrata mentre il pusher è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sempre ieri, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno fermato per un controllo un cittadino romeno di 17 anni che si stava aggirando lungo le vie del centro. Il giovane, che alla vista dei Carabinieri aveva tentato di non incrociarli, cambiando repentinamente direzione, è stato perquisito e trovato in possesso di 50 grammi di hashish in dosi. Il 17enne, portato nella Caserma di via Livorno, è stato arrestato e, successivamente, accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà agli arresti domiciliari in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria per i minorenni.