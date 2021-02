Share Pin 12 Condivisioni

Per il 34enne fermato dai militari, sono scattate le manette per porto abusivo di armi. Per l’arsenale ritrovato a casa è scattata la denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi

I Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno scoperto una vera e propria armeria illegale, a casa di un romano di 34 anni.

Armi: scovato arsenale in appartamento alla periferia della Capitale

Nello specifico, i militari del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Montesacro hanno notato l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un condominio di via del Casale Giuliani.

Sul posto, i Carabinieri hanno controllato il 34enne, che è stato trovato in possesso di una pistola semiautomatica marca Beretta modello 1934, calibro 38, con relativo caricatore e 6 munizioni.

La successiva perquisizione domiciliare, eseguita dai Carabinieri presso l’abitazione dell’uomo, ha consentito di rinvenire: una balestra, un machete, un’accetta, 3 tirapugni, 5 pugnali, 12 coltelli a lama pieghevole e 2 sfollagente.

Per il 34enne sono scattate le manette per porto abusivo di armi, mentre per l’arsenale rinvenuto nel suo appartamento, i Carabinieri hanno fatto scattare una denuncia a piede libero per detenzione abusiva di armi.

