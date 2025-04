Come di consueto a Ladispoli, come credo e spero in altre zone litoranee e non, puntualissime sono arrivate le rondini. Per chi non se ne è ancora reso conto basta cercarle alzando gli occhi al cielo. Scemata un poco da stamane la tramontana e poi il grecale che hanno reso più faticoso l’ultimo loro tratto, già stanno cercando nei sottotetti e quanto d’altro hanno usato per i loro nidi, per tanti anni, ogni anno.

Aprile, a Ladispoli sono arrivate le rondini

Provengono per lo più dal Sud del Sahara e prima di volare sopra il Mediterraneo passano sulla Mauritania ove possono “incontrare” delle reti verticali che i locali, a scopo alimentare, stendono all’uopo. A volte, se l’inverno non è proprio inclemente, il balestruccio che può scendere anche a terra ( ad es. per bere e mangiare), e che “somiglia” alle rondini ed ai rondoni, i quali sono sistematicamente dei migratori, può rimanere nelle nostre zone come nel caso di quelli che “abitano” con i loro nidi, piuttosto protetti, nell’arco di volta della porta d’ingresso del castello di Santa Severa. Comunque le rondini ed i rondoni, come è noto, annunciano la primavera e sono sempre le benvenute come quando ai primi di luglio ci lasciano e, in alcuni di noi, suscitano un qualche rammarico ed una punta di tristezza.

Arnaldo Gioacchini