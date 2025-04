Calcio, Ferretti arriva sulla panchina del Cerveteri

Il mister: “Ritorno motivato e consapevole delle difficili battaglie che ci aspettano per raggiungere la salvezza”

Sulla panchina del Cerveteri c’è il ritorno di Marco Ferretti, che ha preso il posto di Andrea Gabrielli, dimessosi dopo la sconfitta subita a Tarquinia. Il diesse Valerio Gnazi ha accolto il tecnico romano, che a Cerveteri è legato fortemente, per essere stato il traghettatore dei Cervi nel 2012 nella promozione in Eccellenza, e per aver ottenuto la salvezza tre anni fa, sempre in Eccellenza, nello spareggio di Aranova.

Mister Ferretti ha avuto subito un impatto positivo quando ha messo piede allo stadio Enrico Galli. ” Mi legano tanti ricordi, il più recente quando abbiamo mantenuto l’Eccellenza dopo una stagione difficile. Ringrazio la società per avermi contattato, non ho saputo dire di no. Ho tanti amici qui e altrettanti ricordi che non saranno cancellati dal tempo . Adesso si comincia a pensare al campionato, alle prossime sfide che ci aspettano per ottenere la salvezza. Devo conoscere la squadra, capire cosa si può fare per staccarci dalla zona retrocessione. Al momento posso dire che mi impegnerò, lavorerò per regalare a questi tifosi la salvezza – ha detto Ferretti”.

Nel prossimo impegno, in casa contro la prima della classe Grifone Gialloverde, c’è tanta attesa per assistere a una gara molto insidiosa.