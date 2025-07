Conti in ordine, utile di oltre 191mila euro

Approvato il Bilancio della Fiumicino Tributi –

È stato approvato, in Assemblea dei Soci, il Bilancio della Fiumicino Tributi. Nonostante gli oneri derivanti da contenziosi pregressi, l’azienda chiude il 2024 con un utile di oltre 191mila euro; risorse che saranno destinate al servizio dei cittadini. Un risultato raggiunto grazie al consolidamento delle azioni di riscossione dei tributi, al forte incremento del recupero dell’evasione e al lancio di misure volte a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa.

“La Fiumicino Tributi, oggi, è una società sana, interamente pubblica, un’azienda che ha triplicato gli atti di accertamento e migliorato la performance di riscossione delle entrate – dichiara l’Amministratore delegato della Fiumicino Tributi, Andrea Mazzillo – e che ha garantito, in pochi mesi dall’insediamento del nuovo Organo amministrativo, maggiori margini di spesa per oltre 2 milioni di euro al Comune di Fiumicino. L’alto livello di professionalità del personale dell’azienda sta assicurando tempestività nell’azione di recupero e nell’emissione degli atti di riscossione. Nell’ultimo anno siamo riusciti a stabilire un rapporto sempre più trasparente ed efficace con l’utenza, diminuendo l’attesa agli sportelli con nuovi orari e un nuovo contact center, incrementando i servizi online attraverso il potenziamento del portale del contribuente e l’attivazione del portale multe. Dopo aver aderito ai canali del circuito Pago PA e all’App dei servizi pubblici, grazie a un finanziamento PNRR, stiamo per aderire a SEND, la piattaforma che permette alla Pubblica Amministrazione – conclude Mazzillo – di raggiungere in maniera più semplice tutti gli utenti”.

“Le azioni di risanamento hanno portato e stanno portando i frutti sperati – sottolinea il Presidente della Fiumicino Tributi, Riccardo Graziano – tutti gli indici di bilancio ci dimostrano la solidità finanziaria dell’azienda e ne certificano non solo l’attuale stabilità e gli equilibri finanziari, ma anche le sue possibilità di sviluppo e l’idoneità all’attribuzione, da parte del Comune, socio unico, delle deleghe di funzioni che il Consiglio comunale è chiamato a deliberare. il Consiglio di Amministrazione della Fiumicino Tributi continuerà ad agire nella consapevolezza – conclude Graziano – che un lavoro attento e responsabile contribuirà a garantire risorse per servizi e infrastrutture essenziali al benessere dei cittadini”.