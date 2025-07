Il 24 luglio, dalle ore 17 alle ore 19, incontro pubblico alla Biblioteca Peppino Impastato

Ladispoli partecipa a “Open Capitale Cultura 2028” –

Il 24 luglio alla Biblioteca Peppino Impastato incontro pubblico per contribuire alla candidatura a Capitale Italiana della Cultura. Ladispoli chiama a raccolta cittadini, associazioni culturali, realtà del Terzo Settore, operatori, scuole, artisti e istituzioni per contribuire insieme alla costruzione del dossier per la candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il percorso, promosso dalla Destination Management Organization Etruskey ETS, coinvolge dodici Comuni del territorio dell’Antica Etruria Meridionale, uniti da una visione condivisa di sviluppo culturale, sociale e turistico. Dopo l’invio ufficiale della manifestazione di interesse al Ministero della Cultura, è ora il momento di costruire insieme un progetto forte, inclusivo e partecipato.

Per questo motivo, giovedì 24 luglio 2025, dalle ore 17:00 alle 19:00, presso la Biblioteca comunale Peppino Impastato di Ladispoli (via Caltagirone) si terrà un incontro pubblico aperto a tutti.

Sarà un’occasione concreta per informarsi, confrontarsi e proporre idee e visioni che possano contribuire alla redazione del dossier di candidatura. L’obiettivo è trasformare i bisogni, le aspettative e le energie del territorio in azioni culturali condivise e di impatto.

Invitiamo tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni del Terzo Settore, i professionisti della cultura, i giovani e chiunque voglia portare un contributo alla valorizzazione del nostro patrimonio materiale e immateriale, a partecipare all’incontro e compilare il questionario che accompagnerà il processo di ascolto.

Costruiamo insieme la Capitale Italiana della Cultura 2028. Il futuro si scrive con la partecipazione di tutti.