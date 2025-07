Ladispoli, falò e degrado in spiaggia: scatta il blitz di Capitaneria di Porto, Polizia di Stato e Polizia Locale –

Ieri mattina, all’alba, si è svolta un’operazione congiunta delle forze dell’ordine sul lungomare centrale di via Regina Elena a Ladispoli. Come riportato da Civonline, da giorni i residenti avevano espresso il loro malcontento per la presenza di tende in spiaggia e di fuochi accesi durante la notte, che avevano creato disagi e allontanato turisti. In risposta alle segnalazioni, il sindaco Alessandro Grando aveva richiesto un intervento deciso.

La task force, composta dalla Capitaneria di Porto, dal commissariato della Polizia di Stato e dalla Polizia Municipale, ha focalizzato l’operazione in particolare sulla spiaggia libera accanto al fosso Vaccina. Qui, nel corso delle ultime settimane, erano apparsi giacigli di fortuna, barbecue e falò, trasformando l’area in un campeggio abusivo. È importante ricordare che accamparsi, accendere fuochi o cucinare sulla sabbia è vietato e comporta multe salate e denunce per i recidivi.

L’operazione ha portato alla sanzione di diverse persone, tra cui italiani, cubani e brasiliani, mentre alcuni sudamericani sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo dei marinai e poliziotti. Il materiale sequestrato verrà smaltito dalla Tekneko, la ditta responsabile della nettezza urbana a Ladispoli.

Le forze dell’ordine hanno assicurato che i controlli continueranno nei prossimi giorni e durante tutta l’estate, in particolare in previsione del Ferragosto, quando tradizionalmente aumentano i falò sull’intero litorale, anche in zone protette come la Palude di Torre Flavia. Le autorità competenti si riuniranno a breve per discutere contromisure specifiche, simili a quelle attuate l’anno scorso, durante le quali i party non autorizzati sono stati contenuti grazie a rigide ispezioni serali e notturne.

Questa azione mirata sottolinea l’impegno delle autorità locali nel mantenere la sicurezza e la legalità sulle spiagge, proteggendo al contempo l’ambiente e garantendo la tranquillità dei residenti e dei turisti.