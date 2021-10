App di trading sempre più gettonate per investire online

Le migliori app per il trading online

Come si evince dai dati più recenti rilasciati dai principali intermediari finanziari, il numero di trader che sottoscrive per la prima volta un conto operativo è in continua crescita e la controprova è fornita dalle ottime performance di bilancio che stanno registrando tali società. Analizzando nel concreto la situazione, ci si può rendere facilmente conto di come il trend sia alimentato, oltre che dalla crescente offerta di strumenti finanziari da negoziare, soprattutto dalla possibilità di avere sempre a portata di mano uno strumento che, in tempo reale, permette all’investitore di avere uno sguardo vigile su tutti i mercati mondiali. Difatti le App di trading per dispositivi mobili, fornite dai broker online, hanno notevolmente contribuito a infoltire schiere di utenti che già operavano in borsa, permettendo di arricchire le funzionalità su cui gli investitori possono fare affidamento.

Oggi, per utilizzare gli strumenti più adatti alle proprie esigenze, è sufficiente consultare una recensione sulle migliori app per il trading online, fra le tante disponibili in rete, per avere una chiara panoramica delle offerte più interessanti sul mercato. Dopodiché, scaricando l’applicazione dedicata sul device mobile, si è pronti ad investire online. Premesso che nella maggior parte dei casi le funzionalità per l’operatività su smartphone sono quasi le medesime di quelle per le versioni desktop, è fondamentale rivolgersi sempre e comunque a intermediari finanziari regolarmente autorizzati dagli organi di vigilanza ad erogare servizi di investimento.

Social trading e copyportfolios con la App di eToro

Una App molto apprezzata dagli internauti è quella di eToro. Un conto gratuito, con zero commissioni di negoziazione, garantisce l’accesso ad una serie di servizi che permettono di investire in modalità pilota automatico. Infatti sia in ambiente IOS sia in ambiente Android si può utilizzare il social trading del broker: un network finanziario in cui gli iscritti possono condividere e replicare -eventualmente anche in automatico- strategie operative.

Inoltre i clienti con profilo da cassettista, che non rinunciano ad un’efficace diversificazione, possono sottoscrivere i copyportfolios: sintesi sotto un unico benchmark di varie strategie accomunate da un tema. Naturalmente, essendo tali prodotti gestiti da professionisti del settore, non solo assicurano, come già accennato, un’ottima diversificazione, ma anche un corretto controllo del rischio.

Metatrader4 sulla App di FP Markets

Anche FP Markets offre una App totalmente gratuita e molto semplice da utilizzare. Attraverso un’interfaccia completamente personalizzabile ed intuitiva è possibile implementare le più svariate strategie di trading, per adattarsi a qualsiasi tipologia di investitore.

Il catalogo prodotti è ricco e vario: si va da oltre 60 coppie valutarie -negoziabili con spread molto contenuti- alle criptovalute, passando per i CFD su i più svariati sottostanti. Inoltre, essendo MetaTrader4 la piattaforma rilasciata dal broker, i clienti possono sfruttare il linguaggio MetaQuote per caricare expert advisors e far girare algoritmi -anche forniti da terze parti- in automatico.

I servizi di investimento sulla App di Capital.com

Capital.com fornisce una App per dispositivi mobili con più di tremila assets su cui investire e, anche in questa versione, il broker garantisce un ambiente altamente professionale ed estremamente rapido. I punti di forza dell’intermediario sono sicuramente il sistema di intelligenza artificiale, che permette di ottimizzare l’asset allocation dei clienti, ed il provider di segnali di trading, un servizio elaborato da TradingCentral, attraverso cui ricevere gratuitamente idee di investimento su vari strumenti finanziari.

Inoltre è disponibile sugli store un’altra App collegata all’ambiente Capital.com, si tratta di Investmate, un software dedicato al training degli utenti che permette di visionare materiale formativo.

IQ Option: App per tutte le tipologie di investitori

L’App di IQ Option è unica nel suo genere, poiché apre il mondo del trading in modalità reale anche a chi non disponga di alcun capitale di partenza. Infatti i clienti del broker possono accedere ad un conto operativo con un deposito iniziale di 10 Dollari, senza contare che anche l’importo minimo per trade è di appena 1 Dollaro.

Nonostante ciò la piattaforma è ben fatta, ricca di sottostanti negoziabili e persino gli spreads applicati sugli strumenti finanziari sono molto competitivi

