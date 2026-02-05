Aperto il bando per gli scrutatori in occasione del referendum del 22 e 23 marzo

L’Amministrazione informa che l’Ufficio Elettorale del Comune di Ladispoli intende verificare la disponibilità a svolgere il ruolo di scrutatore in occasione del prossimo Referendum. La manifestazione di disponibilità non dà diritto alla nomina che, in ogni caso, spetta alla Commissione elettorale comunale. I componenti dei seggi saranno impegnati nella giornata di sabato 21 marzo 2026 (costituzione del seggio), di domenica 22 marzo (dalle 7 alle 23) e lunedì 23 marzo (dalle 7 fino alla conclusione dello spoglio). Si invitano, pertanto, gli interessati, anche se non iscritti all’Albo degli Scrutatori, a manifestare la propria disponibilità compilando l’apposito modulo disponibile al link https://www.comune.ladispoli.rm.it/novita/notizie/disponibilita-a-svolgere-l-incarico-di-scrutatori-referendum-2026, da presentare entro e non oltre le ore 23:59 del 22 febbraio 2026 con le seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo: [email protected]

oppure a mano presso l’Ufficio Protocollo nei seguenti giorni e orari: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, il martedì e giovedì anche nella fascia pomeridiana dalle 15:30 alle 17:30.

Per Info rivolgersi a: Sportello Ufficio Elettorale

P.zza Giovanni Falcone 1, 00055 Ladispoli

Tel. 06 99231 410

