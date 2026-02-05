Guasto all’acquedotto Statua, possibili abbassamenti della pressione idrica 

L’Amministrazione comunale di Ladispoli informa che, Acea ha comunicato che, a causa di un guasto elettromeccanico occorso presso il Centro idrico “Statua”, si stanno verificando abbassamenti di pressione e/o mancanze d’acqua alle utenze comunali alimentate dal suddetto impianto. Acea ATO2 si è immediatamente attivata per la risoluzione del problema e il ritorno alle normali condizioni di esercizio è previsto per la tarda serata di oggi giovedì 05 febbraio 2026, salvo imprevisti. Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet www.gruppo.acea.it.