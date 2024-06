Aperta la stagione estiva a Fiumicino, diversi gli eventi sul territorio

Diversi gli eventi sul territorio che hanno aperto l’inizio della stagione estiva a Fiumicino all’insegna del divertimento nel territorio comunale.

Diversi gli eventi sul territorio che hanno aperto l’inizio della stagione estiva all’insegna del divertimento nel territorio comunale. Al Parco del Perugino (località Parco Leonardo), il Sindaco Mario Baccini, ha inaugurato la 5° edizione di “Parco infesta”, insieme al Presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini.

“ Partecipo con grande gioia a questo evento, un’occasione per annunciare alcune delle iniziative che, insieme al “Comitato di Parco Leonardo” , abbiamo pensato per migliorare la qualità della vita dei residenti di questa importante località. – ha dichiarato il Sindaco, durante il saluto ai cittadini – L’Amministrazione comunale ha chiesto, come primo passo, che venga rispettata l’attuazione della convenzione stipulata con le società private che gestiscono gli interventi nel quartiere, ponendo dei tempi stabiliti per adempiervi. Diversamente sarà il Comune a pendersi carico in danno.. – ha proseguito il Primo Cittadino – Inoltre, annuncio con grande orgoglio la costruzione di un nuovo asilo nido a Parco Leonardo. Si tratta di un’opera significativa, del valore di 3 milioni di euro, che rappresenta un investimento importante per la nostra comunità. Questo progetto prevede l’implementazione di un’edilizia scolastica innovativa, con strutture all’avanguardia e sostenibili che offriranno un ambiente sicuro per i nostri bambini, rispondendo alla crescente domanda di servizi educativi nella nostra area. Un ulteriore passo in avanti nella riqualificazione della località di Parco Leonardo. Presto ci incontreremo ancora in comune con i rappresentanti del Comitat per pianificare altre iniziative da qui ai prossimi mesi.”

Aperto il “Fiumicino Beach Village 2024″ che per fino al 14 luglio ospiterà eventi, iniziative sportive e di intrattenimento presso la spiaggia libera, sul Lungomare della Salute di Fiumicino, all’altezza del civico 56.

Presenti il Sindaco Mario Baccini, l’Assessore allo Sport Federica Poggio , l’Assessore alle attività produttive, Raffaello Biselli.

L’evento, promosso dall’Assessorato allo Sport, organizzato dall’A.S.D. Club Italia Eventi ha visto la realizzazione di un’arena dove si disputeranno tornei di beach tennis, sandbasket, beach volley e beach rugby. Previste inoltre serate di musica, cabaret, danza, animazione e solidarietà. Già istallato un maxi schermo per poter vedere le partite dell’Italia durante i campionati europei e gli altri principali incontri.

“Un’opportunità unica per la nostra comunità. Il villaggio sulla spiaggia infatti non solo offre un ricco programma di attività sportive, ma crea uno spazio di aggregazione e divertimento per tutte le età, per vivere il nostro litorale in modo dinamico e partecipativo, promuovendo il benessere. Voglio ringraziare l’Assessorato allo Sport e Cultura e gli organizzatori ed invito tutti i cittadini a partecipare a queste settimane di sport ed intrattenimento.” ha dichiarato il Sindaco.

“Per un mese intero vi sarà un susseguirsi di eventi sportivi ed iniziative che consentirà la pratica e la conoscenza degli sport estivi – ha sottolineato l’Assessore allo Sport, Federica Poggio – Un ringraziamento speciale a tutte le associazioni sportive del territorio che hanno aderito con entusiasmo all’evento contribuendo ad arricchire il calendario di iniziative.”

Presentato, il programma del Fiumicino Beach Village che si aprirà con il torneo di Sky Sport “International beach soccer tour”, organizzato dalla lega IBS tra Italia, il Brasile, la Romania e l’Egitto.

Il 22 giugno esibizioni di beach dance a cura dell’ASD New Free Dance e il beach rugby.

Il 23 giugno in programma il torneo di Sand Basket.

Il 6 e 7 luglio sarà la volta del footvolley.

L’8 luglio sarà dedicato alla boxe con l’allestimento di ring, pedane ed allenamenti di svarie discipline come la boxe, kick boxing, thai boxe e difesa personale, per le categorie giovanili, maschili e femminili a cura dell’ASD Modus Vivendi Boxe.

Il 9 luglio giornata riservata alla solidarietà ed allo sport inclusivo, organizzata dall’A.I.S.A Sport.

Oltre allo sport ci sarà musica dal vivo e cabaret. Il programma è in via di definizione ed il calendario sarà ampliato con molti altri eventi.