Anguillara Sabazia: successo per la sessione di sparring organizzata da Sport For You 2

Sabato scorso, la palestra Fight Club Pro di Anguillara Sabazia, situata in Via Cavalieri di Vittorio Veneto 4, ha ospitato una sessione di sparring di Taekwondo organizzata da Sport For You 2. L’evento ha accolto atleti di tutte le età e livelli, offrendo un palcoscenico di grande stimolo per chi desidera confrontarsi e migliorare. L’atmosfera era elettrizzante, con una forte presenza di pubblico composto da famiglie, amici e appassionati della disciplina, tutti pronti a sostenere gli atleti in gara.

Tra le società partecipanti vi erano:

Aesse Taekwondo Academy

Asd Centro Taekwondo Pezzolla

Asd Olimpia Club

Asd Scuola Taekwondo Tricoli Salario

Asd Tkd Competition

Centro Taekwondo Celano

Schumina Tkd 1

Sport For You 2 Asd

SSD Pianeta Benessere

Taekwondo 16

Taekwondo Civitavecchia

Le immagini catturano un folto gruppo di giovani atleti pronti per le sfide sull’area di allenamento, ognuno dotato dell’equipaggiamento protettivo e concentrato per le prove di combattimento. Ogni società ha portato sul campo un gruppo di atleti preparati e motivati, trasformando l’evento in un’occasione di scambio e di amicizia oltre che di confronto sportivo. Per i partecipanti, la giornata è stata anche un modo per uscire dalla routine degli allenamenti quotidiani e affrontare avversari con stili e approcci diversi, imparando a gestire la pressione e a lavorare sulle proprie strategie.

Gli organizzatori di Sport For You 2 hanno espresso grande soddisfazione per l’evento, lodando l’impegno e la dedizione mostrati da ogni atleta e ringraziando gli allenatori e le società partecipanti per aver reso possibile questa giornata di sport e condivisione. Hanno dichiarato l’intenzione di organizzare ulteriori eventi simili, promuovendo una cultura sportiva di apertura e collaborazione.

Per chi fosse interessato a scoprire il mondo del Taekwondo e a iniziare questa disciplina, è possibile trovare una palestra affiliata e informazioni dettagliate sul sito della Federazione Italiana Taekwondo: https://www.taekwondoitalia.it/dove-siamo/palestre.html.