Ciak si gira, a Ceri le riprese del film “Cinque Secondi”

Nel Borgo alcune scene della nuova pellicola di Virzì

Scritto dal regista con Francesco Bruni e Carlo Virzì, prodotto da Greenboo Production, Indiana Production, Motorino Amaranto e Vision Distribution in collaborazione con Sky. Nel cast Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada.

In occasione delle riprese del film, è stata emessa un’ordinanza dal comune di Cerveteri, che vieta la sosta ed il transito dei veicoli nel Borgo di Ceri nel periodo delle riprese, ovvero tra il 12 e il 15 novembre 2024.

Il divieto di sosta, con rimozione è in via di Ceri, nel tratto fra il piazzale sottostante al Borgo e piazza Alessandrina e in tutto il Borgo di Ceri, e contestuale riserva di posteggi ai veicoli della Indiana Production s.p.a nell’area di piazza Immacolata e via delle Stalle, per consentire la preparazione delle scenografie ed il montaggio dei vari mezzi tecnici e successiva rimozione degli stessi; nella giornata del 14/11/2024 il divieto di transito a tutti i veicoli, esclusi mezzi a servizio della Indiana Production s.p.a. e comunque autorizzati in ragione delle riprese, per consentire lo svolgimento delle stesse.