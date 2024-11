Cerveteri, il Borgo San Martino si rafforza, alla corte di Fara arrivano quattro elementi

Il Borgo San Martino si rafforza, alla corte di Fara arrivano quattro elementi. Stasera saranno annunciati dal club

In arrivo nuovi rinforzi a Borgo San Martino, che stasera saranno annunciati dal club . Quattro nuovi arrivi, per molti sarà un ritorno, giocatori di qualità e spessore tecnico, che permetteranno a mister Fara di avere una rosa più competitiva. Dopo sei giornate, i gialloneri sono a zero punti, anche se nel corso del torneo hanno incontrato squadre difficile e di alta classifica. Domenica scorsa, contro MYSP, gli etruschi hanno offerto un buon primo tempo , cadendo sotto i colpi di una formazione tra le più forti del girone.