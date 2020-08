Condividi Pin 1 Condivisioni

Anguillara, il centrodestra si compatta su Angelo Pizzigallo – la nota congiunta:

I coordinatori Provinciali di Lega,Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo, dopo un approfondito e proficuo confronto con i rappresentanti locali dei 4 Partiti hanno trovato una sintesi programmatica per la città di Anguilara ed hanno scelto l’Avvocato Angelo Pizzigallo come candidato Sindaco unitario della coalizione. Nei prossimi giorni un gruppo di lavoro si occuperà di approfondire il programma amministrativo per garantire 5 anni di buongoverno alla cittadina lacustre, dopo l’infausta stagione a guida 5 Stelle.E’ intenzione dei partiti proponenti allargare la coalizione alle forze vive della città che vogliano partecipare al progetto per il rilancio e la rinascita di Anguillara. Nei prossimi giorni la coalizione a sostegno di Angelo Pizzigallo presenterà la squadra ed i punti qualificanti del programma alla città ed inizierà con slancio la campagna elettorale.

On.Claudio Durigon (Lega)

On.Marco Silvestroni (FDI)

On. Alessandro Battilocchio (FI)

On. Adriano Palozzi (Cambiamo)