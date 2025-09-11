Angelilli esulta: “Lazio da record nell’export, prima regione d’Italia con +17,4% e boom verso gli USA”

Angelilli esulta: “Lazio da record nell’export

Il Lazio si conferma come la prima regione italiana per crescita dell’export, un successo che Roberta Angelilli definisce “di sistema”. Nei primi sei mesi del 2025, la regione ha registrato un impressionante +17,4% su base annua, superando ampiamente la media nazionale e quella delle altre regioni centrali, che complessivamente segnano un +4,6%.

I dati Istat, infatti, certificano questo primato, evidenziando una capacità imprenditoriale laziale che supera le sfide del mercato globale. A trainare questa straordinaria performance sono principalmente le vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, oltre a un incremento nelle esportazioni di mezzi di trasporto, esclusi gli autoveicoli.

Particolarmente rilevante è il dato delle vendite verso gli Stati Uniti, che registrano un eccezionale +133,7%. Un segno della crescente competitività del Lazio sui mercati internazionali.

“Capacità imprenditoriale che supera le sfide del mercato globale”, ha ribadito Angelilli, sottolineando come questi numeri dimostrino la forza e l’adattabilità delle imprese laziali. L’exploit nell’export è un segnale positivo per l’economia regionale, che si mostra resiliente e innovativa, capace di valorizzare le proprie eccellenze in contesti globali dinamici.