PD Santa Marinella e Santa Severa: “Solidarietà concreta, uniti con il popolo palestinese” –

“Il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa esprime il proprio plauso al Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, per l’incontro avvenuto ieri, presso l’Ambasciata di Palestina. Un colloquio cordiale e proficuo, durante il quale il primo cittadino ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a non limitarsi a gesti simbolici, ma a trasformare la solidarietà nei confronti del popolo palestinese in azioni concrete.”

Lo rende noto il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa, che in un comunicato afferma inoltre:

“In tale occasione, il Sindaco ha inoltre annunciato l’adesione del Comune di Civitavecchia, insieme all’ANPI cittadina, alla manifestazione nazionale “Una staffetta per Gaza”, promossa da Amnesty International e in programma il prossimo 4 ottobre proprio a Civitavecchia. Una scelta che testimonia come le istituzioni locali possano giocare un ruolo fondamentale nel promuovere pace, giustizia e rispetto dei diritti umani.

In continuità con questo impegno, il Partito Democratico di Santa Marinella e Santa Severa ricorda la propria adesione alla proposta nazionale di presentare una mozione per il gemellaggio con Gaza City. Un’iniziativa che ha già raccolto numerosi consensi in tutta Italia e che non vuole essere un mero atto simbolico, ma un impegno reale e tangibile a sostegno delle comunità colpite.

Crediamo fermamente – dichiara la segretaria dem Lucia Gaglione – che azioni come queste, siano fondamentali per rafforzare il dialogo e la vicinanza,capaci di costruire ponti tra le diverse comunità e promuovere una cultura di ascolto e integrazione.

È nostro dovere, come comunità e come partito, promuovere azioni che affermino i valori della pace, della solidarietà e della convivenza tra i popoli.

Per questo, la proposta di gemellaggio sarà presto presentata in Consiglio comunale a Santa Marinella, affinché anche la nostra città possa dare un contributo concreto a un futuro fondato su giustizia, pace e rispetto reciproco.”