Qualche incivile si è disfatto dei suoi rifiuti abbandonandoli in via Fosso di Fotignano

Ancora degrado nella città etrusca di Cerveteri

Ancora incivili in azione a Cerveteri, questa volta in via Fosso di Fotignano.

Ignoti hanno deciso di disfarsi dei loro rifiuti gettandoli all’interno di un recinto dove pascolano alcuni asinelli che attirati dall’odore del cibo contenuto all’interno dei sacchi dei rifiuti, li hanno aperti disperdendo i rifiuti in terra.

Non solo cibo ma anche vetro, carta e rifiuti “speciali”.

Ad accorgersi di quanto accaduto i proprietari del terreno che visto lo scempio hanno allertato le guardie ecozoofile.

Una situazione di vero degrado con la quale i residenti della zona devono purtroppo fare i conti quasi quotidianamente nonostante l’intensificazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine.