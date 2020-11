Share Pin 1 Condivisioni

Pubblicata su Usa Newsweek la classifica 2021 dei migliori centri al mondo in Gastroenterologia

La gastroenterologia del Gemelli tra le prime tre migliori del mondo-

La gastroenterologia del Policlinico Gemelli tra le migliori al mondo. A dirlo è la classifica 2021 dei migliori centri al mondo pubblicata dalla rivista Usa Newsweek.

La gastroenterologia del Policlinico Gemelli è la terza dopo la Mayo Clinic e il Mount Sinai ma prima di tutti gli altri centri americani, europei ed asiatici.

“Un risultato straordinario per la Regione Lazio – scrive Salute Lazio – primi in Europa in una specialità che racchiude infiammazione, oncologia, trapianti d’organo”. (qui la classifica completa)