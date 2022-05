Appuntamento alle 18.00 presso l’area di sgambamento nei pressi della stazione

‘Amici a quattro zampe’, Anna Lisa Belardinelli questo pomeriggio incontra i cittadini a Cerenova

Oggi alle ore 18,00 presso l’area di sgambamento cani (Stazione di Cerenova) la candidata Sindaco Anna Lisa Belardinelli della coalizione “Insieme per Cerveteri”, incontrerà la cittadinanza per illustrare i punti del suo programma che riguardano i nostri amici a quattro zampe.

“Vogliamo aumentare i servizi delle aree di sgambamento per cani già esistenti e realizzarne di nuove nelle frazioni maggiori, in modo da consentire ai “pelosetti” di giocare e correre in libertà nel rispetto delle regole – dice la Belardinelli, che prosegue – il nostro obiettivo è realizzare il primo canile comunale per prevenire e reprimere il triste fenomeno del randagismo e ridurre il costo che il Comune attualmente sostiene per usufruire di canili che sono ubicati fuori dal territorio comunale. Per prevenire il fenomeno del randagismo attueremo un concreto controllo e, almeno una volta l’anno, sarà effettuata una campagna a favore della sterilizzazione, in collaborazione con lo sportello dei diritti degli animali e con il Delegato preposto. Interverranno all’incontro operatori del settore veterinario e delle associazioni, Vi aspetto numerosi insieme ai veri protagonisti dell’evento: i nostri amici a quattro zampe!”

Messaggio elettorale autogestito: committente Roberto Agnolet