Ambiente, giovani e cittadinanza attiva: torna il Clean Up Day per la pulizia delle spiagge!

Sabato 27 settembre, dalle 10:00 alle 12:00, il Consiglio Comunale dei Giovani di Cerveteri, tramite la sua Commissione Ambiente, invita tutti i cittadini a partecipare alla seconda edizione del Clean Up Day: una mattinata dedicata alla pulizia delle spiagge e alla sensibilizzazione ambientale.

Il punto di ritrovo è presso lo stabilimento balneare “Ezio La Torretta”, da cui partiranno le attività di raccolta e pulizia lungo il litorale.

L’iniziativa è promossa dalla Commissione Ambiente del Consiglio Comunale dei Giovani, con il contributo di Francesco Canicossa, Christian Matilli e Fabio Pilia.

Il Clean Up Day è solo il primo di una serie di eventi ambientali che, nei prossimi mesi, coinvolgeranno tutto il territorio comunale.

Un’occasione concreta per prenderci cura dell’ambiente, rafforzare il senso civico e agire insieme per un futuro più sostenibile. Partecipare è semplicissimo: basta presentarsi al punto di ritrovo con abbigliamento comodo e, se possibile, guanti da lavoro.

Unisciti a noi: ogni gesto conta!