Mobilitazione per la Palestina: a Ladispoli il Comitato “Pace e Disarmo” chiama a raccolta la cittadinanza

La questione israelo-palestinese torna al centro del dibattito locale. Il Comitato Pace e Disarmo “A. Piersanti” di Ladispoli e Cerveteri ha organizzato un presidio straordinario per venerdì 26 settembre alle 21:00 in Piazza Rossellini. L’iniziativa, aperta a tutti e autorizzata, vuole essere una chiara presa di posizione contro le azioni militari e di spionaggio condotte dallo Stato di Israele, definite dal comitato come “pratiche terroristiche e genocidarie”.

Il comunicato del Comitato lancia un appello alla partecipazione di una vasta rete di attori sociali: dalle Organizzazioni Sindacali ai Partiti Antifascisti, passando per le Associazioni e i credenti. La richiesta è di unirsi in un atto di solidarietà verso il popolo palestinese. La mobilitazione assume un valore simbolico e politico, soprattutto alla luce della crescente tensione nella regione.

Un invito specifico è stato esteso anche ai rappresentanti delle istituzioni locali, come consiglieri e assessori, e ai parroci, invitati a “testimoniare la loro vicinanza”. L’evento di domani sera a Ladispoli si configura quindi non solo come una protesta, ma come un’occasione per ribadire, anche a livello locale, l’importanza della solidarietà e del supporto alle popolazioni colpite dal conflitto.