Allumiere, Zotta: “Sinergia con l’amministrazione, lavori senza sosta per ripristino viabilità”

Sopralluogo ieri mattina nella strada provinciale che attraversa il Comune e interessata nei giorni scorsi da uno smottamento.

“Dopo i contatti telefonici – ha spiegato il sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini – abbiamo ricevuto la visita a sorpresa del vicesindaco di Città Metropolitana, dottoressa Zotta Teresa e dell’ingegnere Orsini Gianpiero”.

“Dopo i saluti istituzionali e il cordiale dialogo in Comune – ha proseguito Pasquini – ci siamo recati sul sito dello smottamento e del cedimento della strada provinciale. L’impresa sta svolgendo un eccellente lavoro per la messa in sicurezza del sito”.

“La presenza istituzionale e l’impegno preso sottolineano la volontà di stanziare ulteriori fondi e con celerità progettare e realizzare tutti i lavori per ripristinare la doppia corsia completa di tutte le opere accessorie.

“Fino dall’inizio dei lavori di ripristino – ha aggiunto il vicesindaco di Città Metropolitana, Teresa Zotta – la nostra Polizia metropolitana ha garantito assistenza viaria insieme alla Protezione civile”.

“Con il primo cittadino abbiamo verificato i lavori che spero siano conclusi nel più breve tempo possibile. La ditta e i nostri cantonieri sono al lavoro per consentire la messa in sicurezza della strada”.

“Questa Amministrazione, insieme al Dipartimento viabilità, è vicina ai Comuni che sono stati duramente colpiti dalle recenti avverse condizioni metereologiche con azioni concrete e tempestive”.